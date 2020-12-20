Haberler Fransa Ligue 1 Lille-Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zeki, Yusuf ve Burak maçta forma giyecek mi?

Lille- Saint-Germain () maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zeki, Yusuf ve Burak maçta forma giyecek mi?

1'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Lille, sahasında Saint-Germain'i () ağırlıyor. İki takımın da eksiklerinin olduğu maç öncesi Türk futbolseverler milli futbolcular , ve 'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini merak ediyor. Peki, Lille-Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zeki, Yusuf ve Burak maçta forma giyecek mi? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 10:42
Lille-Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zeki, Yusuf ve Burak maçta forma giyecek mi?

1'in 16. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Saint-Germain'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımda da önemli eksikler var. Milli futbolcular , ve 'i ise bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte detaylar...

LILLE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edeceği mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LILLE-PSG MUHTEMEL 11'İ

Lille: Maignan - Reinildo, Botman, Fonte, Zeki Çelik - Bamba, Andre, Xeka, Ikone - Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

PSG: Navas - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi - Verratti, Paredes, Rafinha - Mbappe, Kean,


İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

'yi konuk edecek Lille'de Sanches, Pied ve Araujo gibi önemli isimler kadroda yer almazken konuk takımda ise , Icardi, Sarabia, Bernat, Diallo ve Danilo gibi yıldızların forma giyemeyceği ifade ediliyor.

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