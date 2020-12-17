Yusuf yine yazdı

Fransa'da Yusuf Yazıcı fırtınası dinmiyor... Lille ile UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak 6 gol kaydeden milli futbolcumuz, dün akşam da Dijon deplasmanında 2-0 galip gelen takımının ilk golünü attı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Zeki Çelik'in asistini değerlendiren Yusuf, Ligue 1'de 4 gole ulaştı. Diğer gol Weah'tan geldi. Maçta Burak Yılmaz ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Öte yandan Lille'de borç krizi yaşanıyor. Ellliott Management'a olan 200 milyon euro'luk borcun Ocak'a kadar ödenmesi gerekiyor. Başkan Gerard Lopez'in çare olarak oyuncu satmayı planladığı bildirildi.

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Ligue 1'de Lille formasıyla 13 maça çıkan Yusuf Yazıcı,4 gol ve 2 asistle yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.