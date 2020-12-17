Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf yine yazdı

Yusuf yine yazdı

, Ligi’nde ’i sırtlamaya devam ediyor. Milli futbolcu, deplasmanda ’a attığı golle takımını öne geçirdi...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 23:33 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Yusuf yine yazdı

'da fırtınası dinmiyor... ile Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak 6 gol kaydeden milli futbolcumuz, dün akşam da deplasmanında 2-0 galip gelen takımının ilk golünü attı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Zeki Çelik'in asistini değerlendiren Yusuf, Ligue 1'de 4 gole ulaştı. Diğer gol Weah'tan geldi. Maçta ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Öte yandan Lille'de krizi yaşanıyor. Ellliott Management'a olan 200 milyon euro'luk borcun Ocak'a kadar ödenmesi gerekiyor. Başkan Gerard Lopez'in çare olarak oyuncu satmayı planladığı bildirildi.

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Ligue 1'de Lille formasıyla 13 maça çıkan Yusuf Yazıcı,4 gol ve 2 asistle yaparken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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