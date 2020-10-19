Haberler Fransa Ligue 1 Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! 'Kral'

'den paylaşımı! 'Kral'

1'in köklü kulüplerinden 'de forma giyen attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Lille formasıyla çıktığı 7 mücadelede 3 gol ve 1 asist kaydeden Yılmaz'ın gösterdiği performans sonrası Lille kulübü resmi hesabından bir video paylaştı!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:56
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı! 'Kral'

1'de heyecan 7. hafta mücadeleleri ile sürdü. Ligue 1'in köklü kulüplerinden olan ayrıca , ve 'in de formasını giydiği haftayı Lens karşısında alınan 4-0'lık net skorla tamamladı.

Milli yıldızlarımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı mücadeleye 76. dakikada dahil oldu. Karşılaşmanın gol perdesini 11. dakikada Burak Yılmaz açarken, 76. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı oyuna girmesinden 3 dakika sonra perdeyi kapatan golü atarken skoru 4-0'a getirdi.

KRAL BURAK!
Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3 gol kaydederken 1 de asist yaptığı.

Taraftarında sevgilisi olan Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

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