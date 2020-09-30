Haberler Fransa Ligue 1 Lille Başkanı Gerard Lopez: Zeki Çelik'e teklifler var

Başkanı : 'e teklifler var

Fransız ekibi 'in başkanı , milli futbolcu 'le ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Verdiği röportajda yıldız oyuncuya teklifler geldiğini doğrulayan Lopez, milli sağ bekin takımdan ayrılabileceğini dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika haberleri

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:10
Lille Başkanı Gerard Lopez: Zeki Çelik'e teklifler var

Fransa Ligue 1 ekiplerinden forması giyen milli futbolcu 'le ilgili flaş bir açıklama geldi. Fransız ekibinin başkanı , France Bleu'ye verdiği röportajda Zeki Çelik'e teklifler olduğunu duyurdu.

Muhabirin, "Zeki takımdan ayrılabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Lopez, "Teklifler var, dolayısıyla her şey mümkün" diyerek milli sağ bekin olabileceğinin sinyallerini verdi.

İngiliz basınından The Telegraph, geçtiğimiz temmuz ayında yayınladığı bir haberde Tottenham'ın, milli oyuncu için 18 milyon sterlini gözden çıkardığını yazmıştı. Ayrıca yine İngiliz basınında yer alan haberele göre Zeki Çelik'le ilgilenen takımlar arasında bir diğer ekibi Everton'ın da bulunduğu ifade edildi.

2018 yılında İstanbulspor'dan 2.5 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutan Mehmet Zeki Çelik, Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Milli sağ bek, gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.


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