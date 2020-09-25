Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa 1. Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Lille ile Nantes karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın 11'de başlayıp başlamayacağı da araştırılıyor. Peki, Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 09:41
Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa 1. Ligi'nin 5. haftası kritik bir mücadeleye sahne olacak. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Nantes ile karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal ve saat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - NANTES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Nantes maçı 25 Eylül Cuma günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LILLE - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Araujo, Soumare, Andre, Bamba; Burak Yılmaz, David

Nantes: Lafont; Appiah, Pallois, Girotto, Fabio; Chirivella, Traore; Coco, Blas, Simon; Emond

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