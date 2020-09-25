Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa 1. Ligi'nin 5. haftası kritik bir mücadeleye sahne olacak. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Nantes ile karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal ve saat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Lille - Nantes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LILLE - NANTES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Nantes maçı 25 Eylül Cuma günü saat 22:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

LILLE - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Araujo, Soumare, Andre, Bamba; Burak Yılmaz, David

Nantes: Lafont; Appiah, Pallois, Girotto, Fabio; Chirivella, Traore; Coco, Blas, Simon; Emond