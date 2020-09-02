Son dakika: PSG'de 3 yıldız corona virüsüne yakalandı! İşte o isimler

Fransa Lig 1 başladı başlamasına ancak corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi futbolun peşini bırakmıyor. 2. haftası geride bırakılan ligde Covid-19 vakaları devam ediyor. Son olarak PSG'ye yapılan testler sonucu 3 yıldızın test sonucu pozitif çıktı.

Fransa'nın önde gelen basın organlarından L'Equipe, PSG'nin yıldız isimleri Neymar, Di Maria ve Paredes'in corona virüsü test sonuçları pozitif çıktığını duyurdu.