Son dakika: PSG'de 3 yıldız corona virüsüne yakalandı! İşte o isimler
Paris Saint-Germain'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Fransız devinde yıldız futbolcular Neymar, Angel Di Maria ve Parades’in Covid-19 testleri pozitif çıktı.
Fransa Lig 1 başladı başlamasına ancak corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi futbolun peşini bırakmıyor. 2. haftası geride bırakılan ligde Covid-19 vakaları devam ediyor. Son olarak PSG'ye yapılan testler sonucu 3 yıldızın test sonucu pozitif çıktı.
Fransa'nın önde gelen basın organlarından L'Equipe, PSG'nin yıldız isimleri Neymar, Di Maria ve Paredes'in corona virüsü test sonuçları pozitif çıktığını duyurdu.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 17:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: PSG'de 3 yıldız corona virüsüne yakalandı! İşte o isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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