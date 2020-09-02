Son dakika: PSG'de 3 yıldız corona virüsüne yakalandı! İşte o isimler - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 PSG'de 3 yıldız coronaya yakalandı! İşte o isimler

Son dakika: 'de 3 yıldız corona virüsüne yakalandı! İşte o isimler

Son dakika: PSG'de 3 yıldız corona virüsüne yakalandı! İşte o isimler

Saint-Germain'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Fransız devinde yıldız futbolcular , ve Parades’in Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Lig 1 başladı başlamasına ancak corona virüsü tüm dünyada olduğu gibi futbolun peşini bırakmıyor. 2. haftası geride bırakılan ligde Covid-19 vakaları devam ediyor. Son olarak 'ye yapılan testler sonucu 3 yıldızın test sonucu pozitif çıktı.

Fransa'nın önde gelen basın organlarından L'Equipe, PSG'nin yıldız isimleri , ve Paredes'in corona virüsü test sonuçları pozitif çıktığını duyurdu.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 17:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: PSG'de 3 yıldız corona virüsüne yakalandı! İşte o isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA