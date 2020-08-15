Monaco'dan Onyekuru kararı! Transfer...
Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Henry Onyekuru'dan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu. Hırvat teknik adam, AZ Alkmaar'la oynanan hazırlık maçında da Nijeryalı yıldızı 11'de sahaya sürdü.
Monaco'ya dönen Onyekuru hakkında Fransız ekibinin teknik direktörü Niko Kovac'tan ilginç bir açıklama geldi.
Galatasaray'dan ayrılış şekli olay olan Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.
Fransız basınında yer alan habere göre; Monaco'ya veda ettikten sonra sıkı bir şekilde çalışan Onyekuru, daha önce kiralık veya bonsevisle gidecek oyuncular arasında gösteriliyordu ancak Niko Kovac, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.
Nijeryalı futbolcu, takımının AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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