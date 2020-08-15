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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Monaco'dan Onyekuru kararı! ...

Monaco'dan Onyekuru kararı! Transfer...

Monaco , ismi son dönemde ile de anılan 'dan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu. Hırvat teknik adam, 'la oynanan hazırlık maçında da Nijeryalı yıldızı 11'de sahaya sürdü.

Monaco'ya dönen Onyekuru hakkında Fransız ekibinin 'tan ilginç bir açıklama geldi.

'dan ayrılış şekli olay olan için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.

Fransız basınında yer alan habere göre; Monaco'ya veda ettikten sonra sıkı bir şekilde çalışan Onyekuru, daha önce kiralık veya bonsevisle gidecek oyuncular arasında gösteriliyordu ancak Niko Kovac, Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.

Nijeryalı futbolcu, takımının ile oynadığı hazırlık karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

  1. 15.08.2020
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