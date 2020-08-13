Yusuf Yazıcı: Zeki Çelik'i Atalanta istiyor
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Zeki Çelik'le ilgili flaş bir itirafta bulundu. Zeki'ye İngiltere ve İtalya'dan talipler olduğunu söyleyen Yusuf, "Takımı söylersem komisyon alabilirim ama İtalya'daki takım Atalanta" diyerek transferde bombayı patlattı.
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı, hem kendi geleceği hem de takım arkadaşı Zeki Çelik'le ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'e İngiltere ve İtalya'dan teklif geldiğini belirtirken, İtalya'daki takımın Atalanta olduğunu söyledi.
Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Zeki'yi isteyenler var, hem İngiltere'den, hem İtalya'dan. Çok yakın arkadaşım, konuşuyoruz. Transfer olabilir. Takımı söylersem komisyon alabilirim ama İtalya'daki takım Atalanta. Zeki'yi nasipse belki bu yıl, belki öbür sene başka bir takıma veririz. Burak ağabeyi de 36'da başka yere verebiliriz. " ifadesini kullandı.
"BENİM DE HAYALLERİM VAR"
Kendi planları hakkında da konuşan Yusuf, "Tabii ki benim hedefim, Lille'den daha büyük takım varsa, oralara gitmek. Benim de hayallerim var, inşallah gerçekleştireceğim" dedi.
- 13.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yusuf Yazıcı: Zeki Çelik'i Atalanta istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.