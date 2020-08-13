Yusuf Yazıcı: Zeki Çelik'i Atalanta istiyor - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı'dan Zeki Çelik bombası! "Atalanta..."

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Yusuf Yazıcı: Zeki Çelik'i Atalanta istiyor

1 ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , takım arkadaşı 'le ilgili flaş bir itirafta bulundu. Zeki'ye ve 'dan talipler olduğunu söyleyen Yusuf, "Takımı söylersem komisyon alabilirim ama İtalya'daki takım " diyerek transferde bombayı patlattı.

1 ekibi 'de forma giyen milli yıldız , hem kendi geleceği hem de takım arkadaşı 'le ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Spor'a konuşan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'e ve 'dan teklif geldiğini belirtirken, İtalya'daki takımın olduğunu söyledi.

Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Zeki'yi isteyenler var, hem İngiltere'den, hem İtalya'dan. Çok yakın arkadaşım, konuşuyoruz. olabilir. Takımı söylersem komisyon alabilirim ama İtalya'daki takım Atalanta. Zeki'yi nasipse belki bu yıl, belki öbür sene başka bir takıma veririz. Burak ağabeyi de 36'da başka yere verebiliriz. " ifadesini kullandı.

"BENİM DE HAYALLERİM VAR"
Kendi planları hakkında da konuşan Yusuf, "Tabii ki benim hedefim, Lille'den daha büyük takım varsa, oralara gitmek. Benim de hayallerim var, inşallah gerçekleştireceğim" dedi.

  1. 13.08.2020
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