PSG'de Mbappe şoku! Şampiyonlar Ligi'nde... - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 PSG'de Mbappe şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

'de Mbappe şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

PSG'de Mbappe şoku! Şampiyonlar Ligi'nde...

Fransız devi , kupa finalindeki St. Etienne maçında sakatlanan Kylian Mbappe'in en az 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Saint-Germain'de sakatlık şoku yaşanıyor. Fransa Kupası finalinde St. Etienne karşılaşmasında sakatlanan Kylian Mbappe'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yıldız futbolcu, 'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

  1. 27.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PSG'de Mbappe şoku! Şampiyonlar Ligi'nde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA