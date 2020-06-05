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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Parayı veren Neymar'ı alır!

Parayı veren 'ı alır!

Parayı veren Neymar'ı alır!

'ya dönmek isteyen 'ın transferi yine çıkmaza girdi. Brezilyalı yıldız için Dembele'yi gözden çıkartan Katalan devi, 'nin talebiyle şoka uğradı. Fransızlar, 222 milyon euro'ya aldığı Neymar için 175 milyon euro istedi.

'ya dönmek isteyen 'ın transferi yine çıkmaza girdi. Brezilyalı yıldız için Dembele'yi gözden çıkartan Katalan devi, 'nin talebiyle şoka uğradı. Fransızlar, 222 milyon euro'ya aldığı Neymar için 175 milyon euro istedi. Bu talebi karşılaması mümkün olmayan Katalanlar'ın, Dembele artı 75 milyon euro teklifi kabul görmedi. Tüm bütçeyi 28 yaşındaki Brezilyalı yıldıza ayırmak istemeyen Barça'nın, transferden vazgeçmek üzere olduğu belirtildi. Neymar, dünyanın en pahalı oyuncusu konumunda bulunuyor.
  1. 5.6.2020
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