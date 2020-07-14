Islam Slimani'ye Marsilya talip oldu!
Fenerbahçe'de başarısız bir dönem geçirdikten sonra Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, burada gösterdiği performansla adeta küllerinden doğmuştu. Fransız basını, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Marsilya'nın, Cezayirli golcüye talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de geçirdiği başarısız sezonun ardından Monaco'ya transfer olan ve burada gösterdiği performansla adeta küllerinden doğan Islam Slimani, kariyerine Fransa'da devam edecek.
Fransızların ünlü spor sitesi Foot Mercato, Monaco ile kiralık anlaşması sona eren Cezayirli golcüye, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Marsilya'nın talip olduğunu yazdı. Leicester City'den ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
LEICESTER 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberin detaylarında, İngiliz ekibinin 2016'da 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Slimani için 10 milyon euro bonservis istediği de belirtildi. Slimani, Monaco'da 19 maça çıkarken, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAK
Slimani, Marsilya'ya transfer olduğu takdirde 2016-17 sezonunun ardından yeniden Devler Ligi arenasında mücadele edecek. 32 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Leicester formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp 1 gol atmıştı.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 21:07
- Fenerbahçe teknik direktör için son kararını verdi! Onca ismin ardından...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...
- Ayrılık resmileşti! O isim Beşiktaş'a geliyor
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi alarmı! Ozan Tufan...
- Fenerbahçe'nin yeni transferi için çok özel açıklamalar! "İsmail Yüksek armaya adanmış bir isim"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Islam Slimani'ye Marsilya talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.