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14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fransa Ligue 1 Slimani'ye flaş talip! Devler Ligi'ne geri dönüyor

Islam Slimani'ye talip oldu!

Islam Slimani'ye Marsilya talip oldu!

'de başarısız bir dönem geçirdikten sonra Monaco'ya olan Islam Slimani, burada gösterdiği performansla adeta küllerinden doğmuştu. Fransız basını, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 'nın, Cezayirli golcüye talip olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'de geçirdiği başarısız sezonun ardından Monaco'ya olan ve burada gösterdiği performansla adeta küllerinden doğan Islam Slimani, kariyerine 'da devam edecek.

Fransızların ünlü spor sitesi Foot Mercato, Monaco ile kiralık anlaşması sona eren Cezayirli golcüye, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 'nın talip olduğunu yazdı. Leicester City'den ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

LEICESTER 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberin detaylarında, İngiliz ekibinin 2016'da 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Slimani için 10 milyon euro bonservis istediği de belirtildi. Slimani, Monaco'da 19 maça çıkarken, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAK
Slimani, Marsilya'ya transfer olduğu takdirde 2016-17 sezonunun ardından yeniden Devler Ligi arenasında mücadele edecek. 32 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Leicester formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp 1 gol atmıştı.

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 21:07
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