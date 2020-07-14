Islam Slimani'ye Marsilya talip oldu!

Fenerbahçe'de geçirdiği başarısız sezonun ardından Monaco'ya transfer olan ve burada gösterdiği performansla adeta küllerinden doğan Islam Slimani, kariyerine Fransa'da devam edecek.

Fransızların ünlü spor sitesi Foot Mercato, Monaco ile kiralık anlaşması sona eren Cezayirli golcüye, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Marsilya'nın talip olduğunu yazdı. Leicester City'den ayrılmak isteyen 32 yaşındaki oyuncunun da Fransa'ya geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

LEICESTER 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin detaylarında, İngiliz ekibinin 2016'da 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği Slimani için 10 milyon euro bonservis istediği de belirtildi. Slimani, Monaco'da 19 maça çıkarken, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAK

Slimani, Marsilya'ya transfer olduğu takdirde 2016-17 sezonunun ardından yeniden Devler Ligi arenasında mücadele edecek. 32 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Leicester formasıyla 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkıp 1 gol atmıştı.