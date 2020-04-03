Neymar'dan corona virüsüyle mücadeleye dev yardım! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Neymar'dan corona virüsüyle mücadeleye dev yardım!

'dan corona virüsüyle mücadeleye dev yardım!

Neymar'dan corona virüsüyle mücadeleye dev yardım!

Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız oyuncusu 'ın, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 'e yaklaşık 800 bin Euro'luk bir bağış yaptığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 takımlarından 'de forma giyen Brezilyalı futbolcu da corona virüsü salgını ile edilen mücadeleye bağış yapan futbolcular kervanına katıldı.

'daki televizyon kanalı SBT'nin iddiasına göre süperstar, dünya genelinde yardıma muhtaç çocuklara yardım için kurulan ve bugünlerde corona virüsü salgınına karşı mücadele veren 'e yaklaşık 800 bin Euro bağışladı.

Neymar, Fransa'da artan corona virüsü vakaları sonrası ülkesi Brezilya'ya dönerek burada kendini sosyal izolasyona almıştı.

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  1. 03.04.2020
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