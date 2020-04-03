Neymar'dan corona virüsüyle mücadeleye dev yardım!
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar'ın, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında UNICEF'e yaklaşık 800 bin Euro'luk bir bağış yaptığı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar da corona virüsü salgını ile edilen mücadeleye bağış yapan futbolcular kervanına katıldı.
Brezilya'daki televizyon kanalı SBT'nin iddiasına göre süperstar, dünya genelinde yardıma muhtaç çocuklara yardım için kurulan ve bugünlerde corona virüsü salgınına karşı mücadele veren UNICEF'e yaklaşık 800 bin Euro bağışladı.
Neymar, Fransa'da artan corona virüsü vakaları sonrası ülkesi Brezilya'ya dönerek burada kendini sosyal izolasyona almıştı.
Exclusivo: Neymar doa R$ 5 milhões para o combate ao COVID-19 https://t.co/KqOiJ7D9ep pic.twitter.com/ouHnCFEf2R— Fofocalizando (@pfofocalizando) April 2, 2020
- 03.04.2020
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