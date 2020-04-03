Neymar'dan corona virüsüyle mücadeleye dev yardım!

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar da corona virüsü salgını ile edilen mücadeleye bağış yapan futbolcular kervanına katıldı.

Brezilya'daki televizyon kanalı SBT'nin iddiasına göre süperstar, dünya genelinde yardıma muhtaç çocuklara yardım için kurulan ve bugünlerde corona virüsü salgınına karşı mücadele veren UNICEF'e yaklaşık 800 bin Euro bağışladı.

Neymar, Fransa'da artan corona virüsü vakaları sonrası ülkesi Brezilya'ya dönerek burada kendini sosyal izolasyona almıştı.