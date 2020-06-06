Fransa'da iç transfer dönemi başlıyor!

Corona virüsü salgını sonrası Fransa'da 2019-2020 sezonu, lider Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilerek lig tescillenmişti. Fransız futbolseverler transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak ederken konuya ilişkin açıklama Profesyonel Futbol Birliği'nden geldi.

Dün bir toplantı düzenleyen kurum, Fransız kulüpleri arasındaki transfer döneminin pazartesiden itibaren açılacağını duyurdu.

Bir sonraki toplantıda ise FIFA ve diğer Avrupa ülkelerinin izledikleri yol doğrultusunda uluslararası transfer döneminin tarihini belirleyeceklerini ifade ettiler.