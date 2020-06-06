Fransa'da Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yaptığı açıklama ile 8 Haziran'dan itibaren Fransız kulüpleri arasında transfer yapılabileceğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsü salgını sonrası Fransa'da 2019-2020 sezonu, lider Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilerek lig tescillenmişti. Fransız futbolseverler transfer döneminin ne zaman başlayacağını merak ederken konuya ilişkin açıklama Profesyonel Futbol Birliği'nden geldi.
Dün bir toplantı düzenleyen kurum, Fransız kulüpleri arasındaki transfer döneminin pazartesiden itibaren açılacağını duyurdu.
Bir sonraki toplantıda ise FIFA ve diğer Avrupa ülkelerinin izledikleri yol doğrultusunda uluslararası transfer döneminin tarihini belirleyeceklerini ifade ettiler.
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa'da iç transfer dönemi başlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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