Fransa'da iç transfer dönemi başlıyor! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Transfer dönemini başlattılar! Pazartesiden itibaren...

'da iç dönemi başlıyor!

Fransa'da iç transfer dönemi başlıyor!

'da Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yaptığı açıklama ile 8 Haziran'dan itibaren Fransız kulüpleri arasında yapılabileceğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü salgını sonrası 'da 2019-2020 sezonu, lider Saint-Germain () şampiyon ilan edilerek lig tescillenmişti. Fransız futbolseverler döneminin ne zaman başlayacağını merak ederken konuya ilişkin açıklama Profesyonel Futbol Birliği'nden geldi.

Dün bir toplantı düzenleyen kurum, Fransız kulüpleri arasındaki transfer döneminin pazartesiden itibaren açılacağını duyurdu.

Bir sonraki toplantıda ise FIFA ve diğer Avrupa ülkelerinin izledikleri yol doğrultusunda uluslararası transfer döneminin tarihini belirleyeceklerini ifade ettiler.

  1. 06.06.2020
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