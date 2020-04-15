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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fransa Ligue 1 7. Koğuştaki Mucize Neymar'ı ağlattı!

7. 'ı ağlattı!

7. Koğuştaki Mucize Neymar'ı ağlattı!

Brezilyalı futbolcu , "7. " filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti.

Brezilyalı futbolcu , "7. " filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti. 'dan "7. Koğuştaki Mucize" filminin fotoğrafını paylaşan sambacı,"Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." yorumunu yaptı. "7. Koğuştaki Mucize", 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek 'de 2019'un en çok izlenen filmi olmuştu.
  1. 15.4.2020
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