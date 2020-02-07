Angers başkanına tacizden gözaltı
Fransa Ligue 1 kulübü Angers'te şok yaşanıyor. Kulüp Başkanı Said Chabane, 3 kulüp çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.
Fransa Ligue 1 kulübü Angers'te şok yaşanıyor. Kulüp Başkanı Said Chabane, 3 kulüp çalışanı kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. 7 Ocak'ta açılan ön soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Chabane için kulüp yalanlama açıklamasında bulundu.
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