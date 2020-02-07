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07 Şubat 2020, Cuma
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başkanına tacizden gözaltı

Angers başkanına tacizden gözaltı

1 kulübü 'te şok yaşanıyor. Kulüp Başkanı , 3 kulüp bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.

Fransa Ligue 1 kulübü 'te şok yaşanıyor. Kulüp Başkanı , 3 kulüp bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. 7 Ocak'ta açılan ön soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Chabane için kulüp yalanlama açıklamasında bulundu.

  1. 7.2.2020
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