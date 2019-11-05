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05 Kasım 2019, Salı
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yine Fransız basınında manşet oldu

Yusuf Yazıcı yine Fransız basınında manşet oldu

Sezon başında olduğu Lille formasıyla son dönemlerde başarılı bir grafik çizen milli futbolcu , Fransız basınında yine manşet oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen , son dönemlerdeki etkili performansıyla Fransız basınında manşetleri süslemişti.

Milli futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde ile oynayacağı maç öncesi yine ön plana çıkan isim oldu. 'da yer alan haberde Yusuf Yazıcı'nın Valencia maçı öncesi parlaması beklenen isim olduğu ifade edilirken, "Yazıcı, Lille'in Türk dehası" başlığı atıldı.

Haberde oyuncunun sürecinde büyük beklentilerle kulübe geldiği hatırlatıldı. Başlangıçta hem fiziksel hem de adaptasyon sorunu yaşadığı için gerçek performansını gösteremediği belirtilen milli yıldızın, bu sorunları aştıkça takımı için önemli silahlardan biri haline geldiğine dikkat çekildi.


  1. 05.11.2019
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