Yusuf Yazıcı yine Fransız basınında manşet oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, son dönemlerdeki etkili performansıyla Fransız basınında manşetleri süslemişti.

Milli futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile oynayacağı maç öncesi yine ön plana çıkan isim oldu. Le Parisien'da yer alan haberde Yusuf Yazıcı'nın Valencia maçı öncesi parlaması beklenen isim olduğu ifade edilirken, "Yazıcı, Lille'in Türk dehası" başlığı atıldı.

Haberde oyuncunun transfer sürecinde büyük beklentilerle kulübe geldiği hatırlatıldı. Başlangıçta hem fiziksel hem de adaptasyon sorunu yaşadığı için gerçek performansını gösteremediği belirtilen milli yıldızın, bu sorunları aştıkça takımı için önemli silahlardan biri haline geldiğine dikkat çekildi.



