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19 Ekim 2019, Cumartesi
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zorlansa da kazandı

Juventus zorlansa da kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider , konuk ettiği Bologna'yı 2-1 yendi. Juventus'ta forma giyen milli oyuncu , karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Ligin 8. hafta mücadelesinde , Allianz Stadı'nda Bologna'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 19. dakikada yıldız oyuncusu 'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Bologna, 26. dakikada Danilo'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 54. dakikada 'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu , karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 22'ye çıkaran namağlup Juventus, bu hafta da liderliği garantilerken, Bologna ise 9 puanda kaldı.

  1. 19.10.2019
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