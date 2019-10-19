Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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'nın asisti mağlubiyete engel olamadı

Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı

1'in 10'uncu hafta maçında milli futbolcular ve 'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

1'in 10'uncu hafta maçında milli futbolcular ve 'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Yaya Sanogo ve 66'ncı dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Fonte'den geldi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

  1. 19.10.2019
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