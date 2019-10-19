Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı
Fransa Ligue 1'in 10'uncu hafta maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.
Fransa Ligue 1'in 10'uncu hafta maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Yaya Sanogo ve 66'ncı dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Fonte'den geldi.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.
- 19.10.2019
- İşte Ankaragücü-Beşiktaş maçından kareler
- Fenerbahçe - Denizlispor | İlk 11'ler Ersun Yanal'dan büyük sürpriz!
- Başakşehir - Göztepe maçından kareler...
- Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! 'Biz böyle daha çok Merih'ler kaybederiz'
- Fenerbahçe'den iki sürpriz transfer birden! Comolli harekete geçti
Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.