PSG'de Neymar krizi
Paris Saint Germain'den ayrılmak istediği yönünde söylentiler artan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın bugünkü idmana izinsiz olarak katılmadığı belirtildi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) yıldız oyuncu Neymar'ın, izinsiz olarak antrenmana katılmadığı duyuruldu.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, Neymar'ın bugünkü antrenmanda kulüp izni olmaksızın yer almadığı aktarıldı.
Bu durumun üzüntü ile karşılandığı ve oyuncu için gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı vurgulandı.
Öte yandan, İspanyol basınında ise 27 yaşındaki yıldızın Barcelona'ya transfer olacağı için antremana katılmadığı ileri sürüldü.
- 08.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
PSG'de Neymar krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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