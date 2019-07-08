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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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PSG'de krizi

PSG'de Neymar krizi

'den ayrılmak istediği yönünde söylentiler artan Brezilyalı yıldız futbolcu 'ın bugünkü idmana izinsiz olarak katılmadığı belirtildi.

(Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) yıldız oyuncu 'ın, izinsiz olarak antrenmana katılmadığı duyuruldu.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, Neymar'ın bugünkü antrenmanda kulüp izni olmaksızın yer almadığı aktarıldı.

Bu durumun üzüntü ile karşılandığı ve oyuncu için gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı vurgulandı.

Öte yandan, İspanyol basınında ise 27 yaşındaki yıldızın 'ya transfer olacağı için antremana katılmadığı ileri sürüldü.

  1. 08.07.2019
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