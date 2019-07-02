Yılın bombası!

Avrupa? futbol piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok kulüp yüksek bedellerle kadrosuna takviyeler yaparken, Barcelona bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 2016-17'nin ardından 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle PSG'nin yolunu tutan Neymar için harekete geçen Katalan ekibinin eski yıldızına imza attırmaya hazırlandığı iddia edildi. İspanyol basınında dün çıkan bu haber Avrupa'da büyük ses getirirken, transferin kısa süre içinde biteceği belirtildi. Fransız ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki futbolcuyu satıldığı bedel olan 222 milyon euro'ya transfer etmeyi planlayan Barça'nın yıldız oyuncuya ise PSG'de kazandığının altında bir ücret ödeyeceği kaydedildi.