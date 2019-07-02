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02 Temmuz 2019, Salı
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Yılın bombası!

Yılın bombası!

’de mutsuz olan için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, 27 yaşındaki futbolcunun satıldığı 222 milyon euro bedelle ’ya döneceğini yazdı.

Avrupa? futbol piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok kulüp yüksek bedellerle kadrosuna takviyeler yaparken, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 2016-17'nin ardından 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle 'nin yolunu tutan için harekete geçen Katalan ekibinin eski yıldızına imza attırmaya hazırlandığı iddia edildi. İspanyol basınında dün çıkan bu haber Avrupa'da büyük ses getirirken, transferin kısa süre içinde biteceği belirtildi. Fransız ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki futbolcuyu satıldığı bedel olan 222 milyon euro'ya etmeyi planlayan Barça'nın yıldız oyuncuya ise PSG'de kazandığının altında bir ücret ödeyeceği kaydedildi.

  1. 2.7.2019
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