Yılın bombası!
PSG’de mutsuz olan Neymar için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, 27 yaşındaki futbolcunun satıldığı 222 milyon euro bedelle Barcelona’ya döneceğini yazdı.
Avrupa? futbol piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok kulüp yüksek bedellerle kadrosuna takviyeler yaparken, Barcelona bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 2016-17'nin ardından 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle PSG'nin yolunu tutan Neymar için harekete geçen Katalan ekibinin eski yıldızına imza attırmaya hazırlandığı iddia edildi. İspanyol basınında dün çıkan bu haber Avrupa'da büyük ses getirirken, transferin kısa süre içinde biteceği belirtildi. Fransız ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki futbolcuyu satıldığı bedel olan 222 milyon euro'ya transfer etmeyi planlayan Barça'nın yıldız oyuncuya ise PSG'de kazandığının altında bir ücret ödeyeceği kaydedildi.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Yılın bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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