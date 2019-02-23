PSG 3 puanı 3 golle aldı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Nimes'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 26. haftasında Parc des Princes Stadı'nda Nimes'i ağırlayan PSG, 40. dakikada Christopher Nkunku, 69. ve 89. dakikalarda yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Mbappe, ligdeki toplam gol sayısını 22'ye çıkararak krallık yarışında en yakın rakibi takım arkadaşı 17 gollü Edinson Cavani ile arasındaki farkı daha da açtı.
Puanını 68'e çıkaran PSG, ligde açık ara farkla liderliğini sürdürdü. Nimes ise 36 puanla 11. sıraya geriledi.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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