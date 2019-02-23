PSG 3 puanı 3 golle aldı
23 Şubat 2019, Cumartesi
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3 puanı 3 golle aldı

PSG 3 puanı 3 golle aldı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Saint-Germain (), konuk ettiği 'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 26. haftasında Parc des Princes Stadı'nda 'i ağırlayan , 40. dakikada Christopher Nkunku, 69. ve 89. dakikalarda yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Mbappe, ligdeki toplam gol sayısını 22'ye çıkararak krallık yarışında en yakın rakibi takım arkadaşı 17 gollü ile arasındaki farkı daha da açtı.

Puanını 68'e çıkaran PSG, ligde açık ara farkla liderliğini sürdürdü. Nimes ise 36 puanla 11. sıraya geriledi.

  1. 23.02.2019
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