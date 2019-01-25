Monaco'da ikinci Jardim dönemi
25 Ocak 2019, Cuma
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'da ikinci Jardim dönemi

Monaco'da ikinci Jardim dönemi

Fransa temsilcisi , 'nin sözleşmesini feshederek yerine takımın eski teknik direktörü 'i getirdi.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden , eski teknik direktörü ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yetkileri elinden alınan Fransız teknik adam 'nin sözleşmesinin feshedildiği ve Portekizli teknik direktör Jardim ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

Monaco, alınan kötü sonuçların ardından Jardim'in görevine geçen ekim ayında son vermiş ve yerine Henry'yi getirmişti. Henry döneminde de çıkış yakalayamayan Monaco, ligde 21. hafta itibarıyla 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

44 yaşındaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.

  1. 26.1.2019 01:38
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