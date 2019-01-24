Monaco'da Henry'nin yetkileri askıya alındı
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Thierry Henry'nin yetkilerinin askıya alındığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle Henry'nin takım üzerindeki yetkilerinin askıya alındığı, hakkındaki son kararın daha sonra verileceği ifade edildi.
Monaco'da teknik direktörlük görevine ise yardımcı antrenörlüğe geçen ay getirilen eski Fransız futbolcu Franck Passi atandı.
Monaco, son lig maçında konuk ettiği Strasbourg'a 5-1 mağlup olurken, Fransa Kupası'nda ise ağırladığı Metz'e 3-1 yenilerek son 32 turunda elenmişti.
Henry yönetiminde son 5 lig maçında sadece 2 puan toplayabilen Monaco, 21. hafta itibarıyla 15 puanla 19. sırada yer alıyor.
- 25.1.2019 02:20
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Monaco'da Henry'nin yetkileri askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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