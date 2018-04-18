Neymar, Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığının 2018 FIFA Dünya Kupası'na kadar tamamen geçeceğine inandığını açıkladı.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde basın toplantısı düzenleyen Neymar, ayak tarak kemiğindeki kırığın iyileşme sürecine ilişkin bilgi verdi.
Şubat ayından bu yana devam eden tedavisinde ilerleme katedildiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Dünya Kupası'na kadar sakatlığımın etkilerinin tamamen geçeceğini ve yeniden forma gireceğimi umuyorum." diye konuştu.
Son sağlık kontrolünün 17 Mayıs'ta yapılacağını belirten Neymar, "Bu tarihten itibaren futbol oynamakta özgürüm. Son kontrollerim harika geçti. Hızla iyileşiyorum. En kısa sürede sahalara dönmek istiyorum. Her gün tedavi görüyorum. Artık antrenmanlara başlayacak düzeye geldim. Çok çalışacağım ve 4 yıldır beklediğim Dünya Kupası'nda oynayarak rüyalarımı gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, ilk maçını 17 Haziran'da İsviçre ile oynayacak.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:41
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Salih Uçan’ı gönderiyorlar
Toplam 4
Yorum
GEL FB YE GELSİN FB YE , FB Yİ ŞAMPİYON YAPAR SALİH UÇAN
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Galatasaraylı yönetici PFDK'ya sevk edildi!
Toplam 1
Yorum
kadir Yaptığı açıklamaya ne gerek var.Hakemide yendik gibi.Saçma sapan konuşma.Bu konuşmalar antipati toplar.En ağır ceza verilmesinden yanayım.
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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Stephan Lichtsteiner'e transfer etmek istiyor
Toplam 2
Yorum
kabasakal veteran takımı için fazla genç değil mi
Neymar, Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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