Neymar, Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi? – Fotomaç – 18 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , 'nda oynayabilecek mi?

    Neymar, Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi?

    1. Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldızı , sakatlığının 2018 'na kadar tamamen geçeceğine inandığını açıkladı.

    'nın kentinde basın toplantısı düzenleyen , ayak tarak kemiğindeki kırığın iyileşme sürecine ilişkin bilgi verdi.

    Şubat ayından bu yana devam eden tedavisinde ilerleme katedildiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "'na kadar sakatlığımın etkilerinin tamamen geçeceğini ve yeniden forma gireceğimi umuyorum." diye konuştu.

    Son sağlık kontrolünün 17 Mayıs'ta yapılacağını belirten Neymar, "Bu tarihten itibaren oynamakta özgürüm. Son kontrollerim harika geçti. Hızla iyileşiyorum. En kısa sürede sahalara dönmek istiyorum. Her gün tedavi görüyorum. Artık antrenmanlara başlayacak düzeye geldim. Çok çalışacağım ve 4 yıldır beklediğim Dünya Kupası'nda oynayarak rüyalarımı gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

    'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, ilk maçını 17 Haziran'da ile oynayacak.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neymar, Dünya Kupası'nda oynayabilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN