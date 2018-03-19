Büyük kavga! Marcelo Melo'yu hatırlattı... – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Büyük kavga! Melo'yu hatırlattı...

    Büyük kavga! Marcelo Melo'yu hatırlattı...

    'ın 7 milyon Euro bedelle 'a sattığı Brezilyalı oyuncu, - Lyon maç sonunda rakip takım taraftarlarına formasını gösterdi ve kavganın fitilini ateşledi.

    Fransa Ligue 1'de oynanan mücadelede deplasman takımı maçı 3-2 kazandı.

    Oldukça gergin geçen ve saha içinde tartışmaların yaşandığı mücadelenin bitiş düdüğü çalındıktan sonra Lyon oyuncusu rakip takım taraftarlarına kendi takım formasını gösterdi. Bu olayın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

    Yaşanan olaylar 2012-2013 sezonunda maç sonunda trübünlerine formasını gösteren 'yu akıllara getirdi.

    Maçtan sonra konuşan Brezilyalı yıldız Formamı, onlardan bu sezon kaç puan aldığımızı hatırlatmak için gösterdim ifadelerini kullandı. Ligin ilk yarısında oynanan mücedele de Lyon'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

    Bu galibiyetin ardından ligde 4. sırada bulunan Lyon, 3. sıradaki ile puan farkını 2'ye indirdi.

    Bu sezon takımının en istikrarlı oyuncularından biri olan Marcelo, toplamda çıktığı 42 resmi mücadelede 3 gol ve1 asistle oynuyor.

    fotomac.com.tr / Dış haberler / Özel

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:04
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