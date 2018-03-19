Büyük kavga! Marcelo Melo'yu hatırlattı...
Beşiktaş'ın 7 milyon Euro bedelle Lyon'a sattığı Brezilyalı oyuncu, Marseille - Lyon maç sonunda rakip takım taraftarlarına formasını gösterdi ve kavganın fitilini ateşledi.
Fransa Ligue 1'de oynanan mücadelede deplasman takımı Lyon maçı 3-2 kazandı.
Oldukça gergin geçen ve saha içinde tartışmaların yaşandığı mücadelenin bitiş düdüğü çalındıktan sonra Lyon oyuncusu Marcelo rakip takım taraftarlarına kendi takım formasını gösterdi. Bu olayın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
Yaşanan olaylar 2012-2013 sezonunda maç sonunda Kadıköy trübünlerine formasını gösteren Felipe Melo'yu akıllara getirdi.
Maçtan sonra konuşan Brezilyalı yıldız Formamı, onlardan bu sezon kaç puan aldığımızı hatırlatmak için gösterdim ifadelerini kullandı. Ligin ilk yarısında oynanan mücedele de Lyon'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Bu galibiyetin ardından ligde 4. sırada bulunan Lyon, 3. sıradaki Marseille ile puan farkını 2'ye indirdi.
Bu sezon takımının en istikrarlı oyuncularından biri olan Marcelo, toplamda çıktığı 42 resmi mücadelede 3 gol ve1 asistle oynuyor.
fotomac.com.tr / Dış haberler / Özel
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:04
-
Kural mı değişmiş!
Toplam 5
Yorum
dürüst olun gs'liler hiçbir fb'li oyuncunun kırmızı kartlık hareketi yoktu. dürüst olun. asıl kırmızı kartı fernando görmeliydi ve verilmeyen 3 net penaltı var.
-
Nagatomo, planı bozdu
Toplam 4
Yorum
serr fenerin atakları hep oradan geldi , daha ne olacak anlamadım. paldır güldür geldiler
-
Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
emeklerimizhiçoldu 2 yıl şampıyon şampıyon yapmış çok fenaymış ulan kadro 2 yıl on numaraydı iş hocaya düştü bu yıl işini hiç iyi yapamadın baloyu aldırmadın.
Büyük kavga! Marcelo Melo'yu hatırlattı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.