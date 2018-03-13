Dani Alves: Artık futbolu sevmiyorum!
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Dani Alves, ülke basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşan Dani Alves, futbolla ilgili ilginç ifadeler kullandı.
Alves, çocuklarının futbola ilgisi olup olmadığı sorulması üzerine "Tanrıya şükür ki hayır. Çünkü futbol benim futbolcu olmak istediğim dönemdeki parıltısını kaybetti. Bugün futbol artık sadece bir ticaret. Dürüst olmak gerekirse futbolu daha az sever hale geldim" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşurken "Paris Saint Germain'de bir geçiş süreci aşıyoruz. Bu süreçte biraz acı çekeceğimizi biliyorum. Çünkü bu tip değişim süreçleri zorlu geçer" dedi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:49
-
İnsan sevdiğine kızar
Toplam 3
Yorum
MİLLİ KAÇAK VOLKAN DA GS YA ÇOK KIZIYOR. İNSAN SEVDİĞİNE ÇOK KIZARSA.
-
Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
FB' Lİ Bu Aykut hoca Şampiyon falan olamayız. Adamda takıma ve tribüne enerji verecek bir görüntü yok bir kere. Bu sefer yeniliriz bence.
-
Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
Mert Pozisyon gereği olabilecek yüze ufacık bir el değmesinde, rakibine kart gösterilmesi için kendisini yere atıp kıvrananlara kart gösterilmel
Dani Alves: Artık futbolu sevmiyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.