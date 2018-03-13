Dani Alves: Artık futbolu sevmiyorum! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    : Artık futbolu sevmiyorum!

    Dani Alves: Artık futbolu sevmiyorum!

    'in Brezilyalı yıldızı , ülke basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Şampiyonlar Ligi'nden 'e elenmeleri hakkında konuşan , futbolla ilgili ilginç ifadeler kullandı.

    Alves, çocuklarının futbola ilgisi olup olmadığı sorulması üzerine "Tanrıya şükür ki hayır. Çünkü benim futbolcu olmak istediğim dönemdeki parıltısını kaybetti. Bugün futbol artık sadece bir ticaret. Dürüst olmak gerekirse futbolu daha az sever hale geldim" ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri hakkında konuşurken "'de bir geçiş süreci aşıyoruz. Bu süreçte biraz acı çekeceğimizi biliyorum. Çünkü bu tip değişim süreçleri zorlu geçer" dedi.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:49
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