Avrupa'da Türk futbolcu fırtınası!

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerlerini korudu.



PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig'in 31. haftası, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) maçları nedeniyle 4 karşılaşmayla devam etti.

Liverpool konuk ettiği Watford'u 5-0 yenerken, yıldız futbolcusu Muhammed Salah attığı 4 golle maça damga vurdu.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un, takımının 2 golünü de attığı maçta Everton konuk olduğu Stoke City'yi 2-1 yenerek 2018'deki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Ligde oynanan diğer maçlarda Bournemouth sahasında West Bromwich Albion'ı 2-1, Crystal Palace ise deplasmanda Huddersfield'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

81 puanı bulunan lider Manchester City'yi, 65 puanlı Manchester United, bir maç fazlası olan 63 puanlı Liverpool, 61 puanlı Tottenham ve 56 puanlı Chelsea takip etti.



?LA LİGA

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

Villarreal konuk ettiği lig ikincisi Atletico Madrid'i 2-1 yenerken, ev sahibinin iki golünü de maça 74. dakikada giren milli futbolcu Enes Ünal kaydetti.

Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 4 gol attığı maçta Girona'yı 6-3 mağlup etti. Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50'nci "hat-trick"ine imza attı.

Haftanın bir diğer önemli maçında Valencia ağırladığı Deportivo Alaves'i 3-1'lik skorla geçti.

Ligin 29. haftası sonunda 75 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 64, Real Madrid 60 ve Valencia 59 puanla izledi.



?BUNDESLİGA

Beşiktaş'ı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eleyen Bayern Münih, deplasmanda Leipzig'e 2-1 yenilerek 13 maç sonra kaybetti.

Schalke 04 deplasmanda Wolfsburg'u, Borussia Dortmund sahasında Hannover 96'yı 1-0 mağlup etti.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, Freiburg deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 27. haftasının ardından 66 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04'ün 17, Borussia Dortmund'un 18 puan önünde liderliğini sürdürdü.

SERİE A

Geçen hafta liderliği Napoli'den devralan Juventus, deplasmanda SPAL ile golsüz berabere kaldı.

Liderin en yakın takipçisi Napoli sahasında Genoa'yı 1-0 yendi. Başkent ekibi Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in son 7 dakika forma giydiği maçta deplasmanda Crotone'yi 2-0 mağlup etti.

Inter deplasmanda Sampdoria'yı 5-0 yenerken Arjantinli golcüsü Mauro Icardi 4 gole imza attı.

Milan ise sahasında Chievo'yu 3-2 ile geçerken ev sahibinin ilk golünü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Ligde 29 hafta sonunda Lider Juventus 75, Napoli 73, Roma 59, Inter ise 55 puana sahip.



LİGUE 1

Fransa'da, Paris Saint-Germain ve Angers ligde 31. karşılaşmalarına çıkarken, diğer takımlar 30. maçını oynadı. PSG deplasmanda Nice'i 2-1 yendi.

Liderin en yakın takipçisi Monaco ağırladığı Lille'i 2-1 mağlup etti.

Haftanın dikkati çeken maçında Olympique Lyon deplasmanda Olympique Marsilya'yı 3-2'lik skorla geçti.

Bir maç fazlası bulunan PSG, 83 puanla zirvedeki yerini korurken, Monaco 66, Olympique Marsilya 59 ve Olympique Lyon 57 puanla başkent ekibinin arkasında sıralandı.