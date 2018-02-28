Neymar Real’e yok – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Real’e yok

    Neymar Real’e yok
    , 'ın ayak bileğinde burkulma ve tarak kemiklerinde kırık olduğunu açıkladı. Marsilya maçında sakatlanan Brezilyalı yıldızın en az 2 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor. Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde ile oynanacak rövanşta forma giyemeyecek.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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