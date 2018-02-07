Monaco'ya şok haber
Fransa ekibi Monaco'nun golcü futbolcusu Falcao, sol uyluk adalesindeki sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, sol uyluk adalesinden sakatlanan 31 yaşındaki Falcao'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Falcao, Monaco'nun Ligue 1'in 24. haftasında Olympique Lyon'u 3-2 yendiği mücadelenin 55. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan Falcao, 23 gol attı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:04
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkını yediğiniz milyonlar..."
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ ne ağladınız be, bu seneki başarısızlığınızada bi kılıf buldunuz, Trafatarlarıda kandırdınız böyle. süper iş valla
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkını yediğiniz milyonlar..."
Toplam 2
Yorum
dunko feneri kötü harciyorlar
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Ahmet Çakar'dan gündemi sarsacak sözler...
Toplam 7
Yorum
kartal Başakşehir Fenerbahçeyi çok rahat yener fb. abartılacak bir tarafı yok.
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