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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'ya şok haber

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    Fransa ekibi 'nun golcü futbolcusu Falcao, sol uyluk adalesindeki sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi 'nun Kolombiyalı golcüsü , sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sol uyluk adalesinden sakatlanan 31 yaşındaki Falcao'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Falcao, 'nun Ligue 1'in 24. haftasında 'u 3-2 yendiği mücadelenin 55. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

    Bu sezon takımıyla 29 maça çıkan Falcao, 23 gol attı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:04
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