Fenerbahçe-Slavia Prag maçı canlı skor ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki kritik mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı İstanbul'da ağırlayacak. İlk iki haftada istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ve FB maçı şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki son durumu ve Şampiyonlar Ligi fikstürüne ilişkin ayrıntılar...

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak. İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında kazanarak Avrupa'daki puanını yükseltmeye çalışacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde TRT 1 ekranlarını açabilecek.

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun Şampiyonlar Ligi lig aşamasına Roma karşılaşmasıyla başladı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak bir puan aldı.

İkinci haftada İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, bu mücadelede 6-0 mağlup oldu. Böylece ilk iki karşılaşmanın ardından bir puanda kalan sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçına galibiyet hedefiyle çıkacak.

Fenerbahçe açısından Kadıköy'deki mücadele, yalnızca taraftar önünde kazanma fırsatı değil, aynı zamanda lig aşamasında yeniden ivme yakalama şansı olarak öne çıkıyor. Slavia Prag karşısında alınacak üç puan, takımın puanını dörde yükseltecek.

Ancak lig aşamasında henüz oynanacak karşılaşmalar bulunuyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin üst tura yükselme ihtimali değerlendirilirken yalnızca tek bir maçın sonucuna değil, kalan fikstüre ve diğer takımların alacağı sonuçlara da bakılması gerekiyor.

SLAVIA PRAG'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag da Avrupa sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Çekya temsilcisi, ilk hafta Lens karşısında 3-2 mağlup olurken ikinci hafta Sabah ile oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

İlk iki maçında puan alamayan Slavia Prag, İstanbul deplasmanında bu tabloyu değiştirmeye çalışacak. Bu durum, karşılaşmanın iki takım açısından da önemini artırıyor.

Fenerbahçe kendi sahasında galibiyet ararken Slavia Prag da Avrupa'daki ilk puanlarını almak isteyecek. İki ekibin de puan ihtiyacı duyması, maçın lig aşamasındaki mücadele açısından önemini artırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATINDA TUR SİSTEMİ NASIL?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde klasik grup aşaması yerine 36 takımın yer aldığı lig formatı uygulanıyor. Takımlar bu aşamada sekiz farklı rakiple karşılaşıyor; dört maçı sahasında, dört maçı deplasmanda oynuyor.

Lig aşamasının tamamlanmasının ardından sıralama, takımların topladığı puanlara göre belirleniyor.

İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar, son 16 turuna kalmak için play-off oynuyor.

25 ile 36. sıralar arasında kalan takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

Bu sistemde her puan önem taşıyor. Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında alacağı sonuç, lig tablosundaki konumunu ve sonraki haftalardaki hedeflerini etkileyebilir. Sarı-lacivertli ekip için öncelikli hedef, kalan maçlarda mümkün olduğunca fazla puan toplamak ve lig aşamasını üst tura yükselme şansını koruyacak bir sırada tamamlamak olacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe, ilk iki karşılaşmanın ardından bir puan topladı.

SLAVIA PRAG'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Slavia Prag, ilk iki maçını kaybettiği için üçüncü hafta öncesinde puan alamadı.

FENERBAHÇE'NİN SLAVIA PRAG MAÇINDAN SONRAKİ RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasının ardından 4 Kasım 2026'da Liverpool'u konuk edecek.