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Anasayfa Fenerbahçe Kanarya'da hedef mutlak zafer! İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i

Kanarya'da hedef mutlak zafer! İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında evinde Slavia Prag'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Mücadelesi öncesi sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü İsmail Kartal sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Kanarya'da hedef mutlak zafer! İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yla berabere kalan, ikinci mücadelesinde Aston Villa'ya 6-0 gibi farklı skorla mağlup olan Fenerbahçe, üçüncü hafta karşılaşmasında ise bugün evinde Slavia Prag'ı konuk ediyor. Temsilcimizde tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak hem Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak hem de taraftarlarına Aston Villa hezimetini unutturmak. Teknik direktör İsmail Kartal, bu sıkışık periyoda rağmen analizlerini yaptı ve oyuncularına rakibin artılarını ve eksilerini anlattı.

RAKİBİMİZDEN DAHA İYİYİZ

Kartal, dünkü taktik idmanda; "İngiltere'de hiç hak etmediğimiz bir skor aldık. Ligdeki Alanyaspor galibiyetiyle bu durumu biraz toparladık. Ancak asıl yarın (bugün), alacağımız galibiyetle taraftarımıza ve camiamıza kendimizi affettirebiliriz. Bunu başaracak gücümüz de var. Hem oyuncu hem de oyun olarak rakibimizden daha iyiyiz. Herkes görevini, üstüne düşeni yapsın. Sahadan üç puanla ayrılacağımıza şüphem yok. Herkes ne yapacağını biliyor. Bu maçı kazanacaksınız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA 309. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugün oynayacağı mücadeleyle birlikte 309. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 122 galibiyet alırken, 68 maçta berabere kaldı, 118 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 418 gol gönderirken, kalesinde ise 433 gol gördü.

SLAVIA PRAG İLE 4. KEZ

Fenerbahçe, Slavia Prag ile bugün 4. kez oynayacak. İki ekip ilk kez 2021-2022 sezonunda Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu. 2024-2025 sezonunda ise taraflar bu kez Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşırken, Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla yendi.

ŞANSI TUTMUYOR

Fenerbahçe, Çekya takımlarıyla bugüne kadar 16 karşılaşma oynadı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu karşılaşmalarda 6 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 defa ise rakiplerine boyun eğdi. 3 mücadelede ise taraflar beraberliği bozamadı.

NAMAĞLUP LİDER

Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup lider durumda. Devler Ligi'nde ise 2'de 0 çekti.

ASENSIO VE MERT YOK

Sarı-lacivertliler, Slavia Prag'a karşı iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür'ün tedavisi sürüyor. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat olmasına karar verilen Asensio da bugün yok.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

Slavia Prag: Markovic, Zima, Vlvek, Holes, Moses, Sadilek, Isife, Kubiak, Strum, Chory, Chytil

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