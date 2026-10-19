İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milli ara sonrası ligde çıktığı iki maçı da kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ise 6-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood'un bu maçlardaki formsuzluğu dikkat çekerken, İngiliz yıldızla ilgili radikal bir karar alınması gündeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında ise sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe'de oynanan bu 3 maçta Mason Greenwood'un etkisiz performansı dikkat çekti.
25 yaşındaki futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından Corendon Alanyaspor maçında da penaltı kaçırırken, penaltı vuruşunun etkisizliği nedeniyle de eleştiri aldı.
Formsuz bir görüntü çizen Mason Greenwood için zaman daralıyor.
İngiliz yıldızın Slavia Prag ve Galatasaray derbisinde göstereceği performans, 11'deki yerini tehlikeye atabilir.
Takvim'in haberine göre; Kerem ve Lukaku gibi yıldızları gerektiğinde yedek bırakan İsmail Kartal'ın, Greenwood'un performansına göre kararlar alabileceği öne sürüldü.
Tecrübeli teknik adamın, kritik maçlarda takımın başarısını ön planda tuttuğu bilinen detaylar arasında.
Greenwood ise ortaya koyacağı futbolla yeniden ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.
Mason Greenwood, sezon başında 39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan İngiliz yıldız, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Greenwood'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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