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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Milli ara sonrası ligde çıktığı iki maçı da kazanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ise 6-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertlilerde Mason Greenwood'un bu maçlardaki formsuzluğu dikkat çekerken, İngiliz yıldızla ilgili radikal bir karar alınması gündeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Fenerbahçe, Uluslar Ligi nedeniyle verilen milli aranın ardından 3 maça çıktı.

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İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Kanarya, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 yenilerek beklemdiği bir mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 8. haftasında ise sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Fenerbahçe'de oynanan bu 3 maçta Mason Greenwood'un etkisiz performansı dikkat çekti.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

25 yaşındaki futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından Corendon Alanyaspor maçında da penaltı kaçırırken, penaltı vuruşunun etkisizliği nedeniyle de eleştiri aldı.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Formsuz bir görüntü çizen Mason Greenwood için zaman daralıyor.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

İngiliz yıldızın Slavia Prag ve Galatasaray derbisinde göstereceği performans, 11'deki yerini tehlikeye atabilir.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Takvim'in haberine göre; Kerem ve Lukaku gibi yıldızları gerektiğinde yedek bırakan İsmail Kartal'ın, Greenwood'un performansına göre kararlar alabileceği öne sürüldü.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Tecrübeli teknik adamın, kritik maçlarda takımın başarısını ön planda tuttuğu bilinen detaylar arasında.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Greenwood ise ortaya koyacağı futbolla yeniden ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Mason Greenwood, sezon başında 39 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan İngiliz yıldız, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Greenwood'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

İsmail Kartal'dan flaş Greenwood kararı! Kötü performansı sürerse...

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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