F.Bahçe dönemi başlayacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından ve teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertli camiayla ilgili umut dolu açıklamalar yaptı. Taraftarlarla bir panelde buluşan Kocaman, "Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak. Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi" dedi.