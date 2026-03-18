Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

F.Bahçe 4 köşe

Fenerbahçe, Nene’nin hat-trick yaptığı maçta Gaziantep FK’yı 4-1’le geçti. Sarı-kanarya, lider Galatasaray’la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 4’e düşürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50


Süper Lig'de 27'nci haftanın açılış maçında dün Gaziantep FK'yı konuk etti. Bu sezon üçüncü kez rakibiyle karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk iki mücadelede olduğu gibi dün de Antep'e 4 gol atmayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayamasa da sarı-kanarya, 41'de Dorgeles Nene'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde ise Gaziantep FK Maxim'in penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. Ancak bu üstünlük çok sürmedi.

NENE BÖYLE İSTEDİ

59'da Kante'nin şutunda Abena'nın kafasına çarpan top ağlarla buluştu. Fenerbahçe bir kez daha karşılaşmada öne geçti. Bu golle rahatlayan Fenerbahçe, 68'de Nene'yle 3-1'i buldu. Malili oyuncu, 79'da ise karşılaşmanın skorunu ilan etti. Nene'nin hat-trick yaptığı karşılaşmayı 4-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 60'a çıkardı. Sarı-lacivertliler, böylece lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürdü. Kadıköy'de barış sağlandı.

VAZGEÇMEK YOK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden her zaman geri dönmüştür. Vazgeçmek yok, vazgeçme şansımız yok! Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız. Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

KANTE'DEN GOL KATKISI

Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, ilk gol katkısını sağladı. 59'da Asensio'dan pası alan Fransız yıldız, ceza sahasının sol çaprazından kaleye füze gönderdi. Gaziantepli Abena'nın kafasından seken top ağlarla buluştu. Bu golle Fenerbahçe, karşılaşmada 2-1 öne geçti.

ÇANAKKALE UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü unutmadı. Maç öncesinde Maraton Tribünü'nde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartı açıldı. Futbolcular da hakemler de, "Vatan size minnettar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi" pankartıyla maça çıktı.

TALİSCA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 aylık sürenin ardından kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran tecrübeli oyuncu, son olarak 23 Şubat'ta Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti. Skor 52'de 1-1'e geldikten sonra teknik direktör Domenico Tedesco, Brezilyalı oyuncuyu, 58. dakikada Sidiki Cherif'in yerine oyuna aldı. Kalan sürede Talisca, iyi bir oyun ortaya koydu.

KARAKTER KOYDUK

Kart cezası nedeniyle Karagümrük maçında kulübede olamayan Tedesco, dün Gaziantep maçında görevinin başındaydı. İtalyan çalıştırıcı, maç sonu ise şunları söyledi: "Topa sahip olmak bizim hedefimiz. Bunun için önde baskı yapıyoruz. Takımı ve oyuncuları tebrik ediyorum. Bu takımı tekrar hayata döndürmek için kişiliğimizi ve karakterimizi oyuna koyduk. Talisca döndü. Nene'nin ağrıları vardı. Ne olursa olsun savaşıyorlar. İyi performans ortaya koyduk. Bunun için mutluyum."

KEREM KULÜBEDE BAŞLADI

K.Gümrük yenilgisinin ardından stadı tek başına terk eden Kerem Aktürkoğlu, Domenico Tedesco tarafından kesik yedi. Milli oyuncu, 20'nci haftadaki Kocaelispor mücadelesinin ardından dünkü Gaziantep maçına yedek kulübesinde başladı. Kerem 74'te Musaba'nın yerine oyuna girdi, bir topu direkten döndü.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi. Sezon başından beri takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin zirve yarışında geriye düşmesinin ardından Gaziantep FK maçında tribünleri doldurmadı. Sadece 12 bin taraftar stada geldi.

Buruk'tan flaş karar! Liverpool maçı 11'i...
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 19. gün | İran'ın gölge lideri Ali Lacirani öldürüldü
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi!
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... 01:41
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! 01:41
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen... Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen... 01:41
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... 01:41
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 01:41
Saran: Vazgeçme şansımız yok! Saran: Vazgeçme şansımız yok! 01:41
Daha Eski
F.Bahçe, Nene'yle kazandı! F.Bahçe, Nene'yle kazandı! 01:41
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 01:41
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 01:41
"Ben de hayal kırıklığına uğradım!" "Ben de hayal kırıklığına uğradım!" 01:40
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! 01:40
Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı 01:40