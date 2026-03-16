Camara yoklaması

Bir yandan kendi içindeki sorunları çözüme kavuşturmaya çalışan Fenerbahçe diğer yandan ise yeni sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Birçok bölgeye takviye gerçekleştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemdeki isimler için de temaslara başladı. Edson Alvarez'in bonservisini almayacak olan Fenerbahçe, Fred'le de vedalaşacak. İsmail'e de iyi bir teklif gelmesi halinde yollarını ayıracak. Orta sahadaki bu sayısal azalma sonrasında bu mevkiye takviye yapılacak. Sarı-lacivertliler, bu bölgeye hem gelecek vaat eden hem de kaliteli bir oyuncu alacak. Hedefteki isim ise ortaya çıktı: Monaco'nun Senegalli yıldızı Lamine Camara... Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncu için nabız yoklaması yapıldı. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Camara için önümüzdeki aylarda resmi temaslara başlayacak. Haberde; Liverpool ve Atletico'nun da orta saha oyuncusuna ilgi duyduğu vurgulandı.

24 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve Coupe de France'da toplam 24 maça çıkan Camara, 4 asistlik katkı sağladı. Camara, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynamış ve performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

15 MİLYON ÖDEDİ

Monaco, 2024-25 sezonunun yaz transfer döneminde Lamine Camara'yı kadrosuna kattı ve Metz'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.