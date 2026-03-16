Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Oyunu düzelteceğim

Oyunu düzelteceğim

Domenico Tedesco, Başkan Saran’a ve camiaya söz verdi. İtalyan çalıştırıcı, “Gaziantep maçıyla birlikte bu oyunu düzelteceğim. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Oyunu düzelteceğim

Karagümrük yenilgisinden ziyade bu karşılaşmada oynanan oyun, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler de cumartesi akşamı Domenico Tedesco'yla bir durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşmede 'ayrılık' kararı bekleniyordu. Ancak Başkan Saran, 'yola devam' dedi. Ligin kalan haftalarında teknik direktöründen başarılı sonuçlar ve güzel oyun için söz aldı. Tedesco'nun bu toplantıda; "Sadece siz değil ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Ancak Gaziantep maçıyla birlikte bu oyunu düzelteceğim. Sakat oyuncular da Gaziantep maçından sonra takıma dönecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın, düzeleceğiz. Size söz veriyorum" dediği öğrenildi.

TAZMİNATI YÜKSEK

Başkan Sadettin Saran, Tedesco'nun yaptığı açıklamayı her ne kadar samimi bulsa da İtalyan teknik adamla yolların ayrılamamasının ana nedenlerinden biri de tazminat... 4 milyon euro civarında ücret alan Tedesco'nun sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi halinde sarı-lacivertlilerin kasasından yaklaşık 6 milyon euro civarında bir para çıkacaktı. Maddi anlamda sıkıntı içinde olan yönetim, bu parayı kulübün kasasından çıkarmak istemedi.

Fenerbahçe orta saha için harekete geçti: Senegalli yıldız gündemde
İşte Sadettin Saran'ın Tedesco formülü!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 17. gün: Tahran 54. dalga füze saldırısını başlattı | Tel Aviv'de sirenler çaldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın!
Ömer Faruk Yurtseven Warriors'ta! Ömer Faruk Yurtseven Warriors'ta! 01:35
Ömer Faruk Yurtseven Warriors'ta! Ömer Faruk Yurtseven Warriors'ta! 01:34
Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın! Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın! 00:55
Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı! Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı! 00:55
Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım! Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım! 00:55
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip! Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip! 00:55
Daha Eski
VAR'dan kırmızı kart kararı çıktı! VAR'dan kırmızı kart kararı çıktı! 00:55
Tedesco'nun raporundan flaş detaylar! Tedesco'nun raporundan flaş detaylar! 00:55
İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı! İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı! 00:55
F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği! F.Bahçe'de flaş Cherif gerçeği! 00:55
İstanbul derbisinde Kasımpaşa ikas Eyüpspor'u tek golle geçti! İstanbul derbisinde Kasımpaşa ikas Eyüpspor'u tek golle geçti! 00:54
Aydınus yorumladı! G.Saray ve kırmızı kart... Aydınus yorumladı! G.Saray ve kırmızı kart... 00:54