Karagümrük yenilgisinden ziyade bu karşılaşmada oynanan oyun, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı. Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler de cumartesi akşamı Domenico Tedesco'yla bir durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşmede 'ayrılık' kararı bekleniyordu. Ancak Başkan Saran, 'yola devam' dedi. Ligin kalan haftalarında teknik direktöründen başarılı sonuçlar ve güzel oyun için söz aldı. Tedesco'nun bu toplantıda; "Sadece siz değil ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Ancak Gaziantep maçıyla birlikte bu oyunu düzelteceğim. Sakat oyuncular da Gaziantep maçından sonra takıma dönecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın, düzeleceğiz. Size söz veriyorum" dediği öğrenildi.

TAZMİNATI YÜKSEK

Başkan Sadettin Saran, Tedesco'nun yaptığı açıklamayı her ne kadar samimi bulsa da İtalyan teknik adamla yolların ayrılamamasının ana nedenlerinden biri de tazminat... 4 milyon euro civarında ücret alan Tedesco'nun sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi halinde sarı-lacivertlilerin kasasından yaklaşık 6 milyon euro civarında bir para çıkacaktı. Maddi anlamda sıkıntı içinde olan yönetim, bu parayı kulübün kasasından çıkarmak istemedi.