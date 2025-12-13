Hedefimiz en yukarısı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir, Avrupa Ligi'nde finali görmek istediklerini vurguladı. 21 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en yukarısıdır. Hocamız da bunu düşünüyordur. Bizim görevimiz bunu yerine getirmek. Kupaya kadar devam etmek istiyoruz" dedi. Yiğit, son haftalarda forma giymeye başladı
