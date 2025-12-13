12’nci sıraya yerleşti

Brann'ı deplasmanda 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde puanını 11'e çıkardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 12'nci basamağa yükseldi ve ilk 8 iddiasını son iki maça taşıdı. Sarı-lacivertliler, son iki mücadelede Aston Villa ve Steaua Bükreş'le karşılaşacak. F.Bahçe, A.Villa'yı Kadıköy'de konuk edecek.
