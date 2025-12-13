Avrupalı Kerem

Süper Lig'de sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefine oturan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ise şov yapıyor... Süper Lig'deki 11 maçta 1 gol atabilen milli oyuncu, Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 karşılaşmada ise 4 kez ağları havalandırmayı başardı. Kerem'in Brann deplasmanında attığı gol ise muhteşemdi.
