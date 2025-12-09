CANLI SKOR ANA SAYFA
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sakin ol Duran

Sakin ol Duran

Domenico Tedesco, maç içerisinde sinirlerine hakim olmayan ve fevri hareketlerde bulunan Jhon Duran’a “Sakin ol” uyarısında bulundu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Sakin ol Duran

F.Bahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, son haftalarda form tutmaya başlasa da maç içerisinde sinirlerine hakim olamıyor. Ferencvaros maçında rakibine kafayla müdahalede eden ve kırmızı kartla oyundan atılan Kolombiyalı golcü, son oynanan Başakşehir mücadelesinde de Leo Duarte'ye eliyle temasta bulundu. Hakem ve VAR, pozisyonu görmezken sezon başındaki Göztepe deplasmanında da rakibine dirsek atan Duran, kırmızı karttan yırtmıştı. Rakiplerin baskısı sonrasında sinirlerine hakim olamayan ve fevri hareketlerde bulunan Duran'a teknik direktör Tedesco'dan uyarı geldi. İtalyan çalıştırıcının öğrencisine; "Maç içinde sakin ol. Sinirlenmeni anlıyorum ama bu kendine ve takıma zarar verir" dediği, Duran'ın da "Daha dikkatli olacağım" yanıtını verdiği öğrenildi.

