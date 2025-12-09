CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe İdeal 11'i bulamadı

Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 17 maçın 15’inde farklı 11 tercih etti. Sadece Antalya maçından sonra Nice, Stuttgart karşılaşmasının ardından ise Gaziantep FK mücadelesinde aynı kadroyu sahaya sürdü

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, geldiği günden bu yana sarı-lacivertlilerle Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplamda 17 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgi elde etse de istikrarlı bir kadro kuramadı. 40 yaşındaki teknik adam, bu 17 maçın 15'inde farklı 11 tercih ederken, sadece 2 mücadelede bir önceki karşılaşmanın kadrosunda değişikliğe gitmedi.

DİNAMO SKRINIAR

Tedesco, ilk olarak ligdeki Antalyaspor maçının 11'ini bozmadan Nice mücadelesine çıktı. Ardından ise Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında şans verdiği isimleri Gaziantep FK deplasmanında sahaya sürdü. İtalyan teknik adamın en fazla değişikliği sol bek ve santrfor bölgelerinde yaptı. Skriniar, Ederson, Jayden Oosterwolde, Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Semedo'dan zorunlu olmadıkça vazgeçmeyen Tedesco, Asensio ile Talisca'yı ise birçok farklı bölgede kullandı.

