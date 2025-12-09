Şampiyonluk yemini ettiler

Sarı-lacivertliler, Karagümrük, G.Antep FK, Beşiktaş, Kayseri ve Ç. Rize galibiyetleriyle beş maçlık bir seri yakalamış, ardından Galatasaray derbisine liderlik için çıkmıştı. Ancak derbiden beraberlikle ayrılan sarılacivertliler, yeni bir galibiyet zinciri hedefiyle gittiği Başakşehir deplasmanında yine istediği sonucu alamadı. Kanarya, sahadan 1 puanla ayrılarak lider G.Saray'ın 3 puan gerisine düştü. Bu tablo camiada moral bozukluğuna yol açtı. Başakşehir maçındaki etkisiz oyundan futbolcuların kendileri de memnun değil. Kaptan Milan Skriniar'ın öncülüğünde bir araya gelen takım hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de gelecek haftalar için sözleşti. Oyuncular, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama oyuna hiç giremedik. Yine de şampiyonluk inancımızdan vazgeçmiş değiliz. Hedefimizi sonuna kadar kovalayacağız" diyerek birbirlerini motive etti. Ayrıca taraftara yeni bir galibiyet serisi sözü verildi.