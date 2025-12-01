Yüzde 51 Duran

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi. İtalyan çalıştırıcı, özellikle hücum hattında kimi oynatacağını da dünkü antrenmandan sonra netleştirdi. Tedesco, En-Nesyri'yi bu dev mücadelede kulübede oturtacak ve 11'de Jhon Duran'ı görevlendirecek.
