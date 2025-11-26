Hazırlıklara devam

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Takım idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Takım idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi