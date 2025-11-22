Liderlik hesapları

Süper Lig'de namağlup ilerleyen ve son 4 maçını kazanan Fenerbahçe'de artık gözler liderlik koltuğuna çevrildi. Galatasaray'la puan farkını 1'e kadar indiren sarı-lacivertliler, zirveyi hedefliyor. Domenico Tedesco ve ekibi, önce yarın akşam Çaykur Rizespor deplasmanında daha sonra da gelecek hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı devirerek Süper Lig'de liderliğe yükselmek istiyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco, milli ara sonrası oyuncularını motive etmek için yoğun çaba harcıyor.

EN SON 2023-2024 SEZONU

Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Şubat 2024'te liderlik koltuğuna oturmuştu. Tam 64 haftadır ligde liderlik hasreti çeken sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışla bu özlemini sonlandırmayı amaçlıyor. En son 2023-24 sezonunda 24. haftada lider olan Kanarya, daha sonra o sezon zirveden uzak kalmıştı. Fenerbahçe geçen sezon da Jose Mourinho yönetiminde hiç liderlik koltuğuna oturamamıştı.