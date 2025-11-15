Duran'a özel program

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran, yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasına hasret kaldı. Kolombiyalı golcü, iyileşse de henüz hazır hale gelemedi. Oyuncusunu bir an önce eski formuna kavuşturmak isteyen teknik direktör Domenico Tedesco, milli arayı fırsata çevirmeye başladı. Jhon Duran için özel program hazırlanan İtalyan çalıştırıcı, öğrencisinin her anını yakından takip ediyor. Ekstra yüklemeler yapan Duran, hazırlanan bu programa ay sonuna kadar da devam edecek. Tedesco, Duran'ı Galatasaray derbisine kadar hazır hale getirmeyi ve derbiye Kolombiyalıyla başlamayı hedefliyor. Fenerbahçe'de bu sezon 9 maçta süre bulan Jhon Duran, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

HAZIRLIKLARA DEVAM

Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasıın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domencio Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.