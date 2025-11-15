CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Duran'a özel program

Duran'a özel program

Sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır hale gelemeyen Jhon Duran, milli arada özel program dahilinde çalışıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Duran'a özel program

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran, yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre formasına hasret kaldı. Kolombiyalı golcü, iyileşse de henüz hazır hale gelemedi. Oyuncusunu bir an önce eski formuna kavuşturmak isteyen teknik direktör Domenico Tedesco, milli arayı fırsata çevirmeye başladı. Jhon Duran için özel program hazırlanan İtalyan çalıştırıcı, öğrencisinin her anını yakından takip ediyor. Ekstra yüklemeler yapan Duran, hazırlanan bu programa ay sonuna kadar da devam edecek. Tedesco, Duran'ı Galatasaray derbisine kadar hazır hale getirmeyi ve derbiye Kolombiyalıyla başlamayı hedefliyor. Fenerbahçe'de bu sezon 9 maçta süre bulan Jhon Duran, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

HAZIRLIKLARA DEVAM

Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasıın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domencio Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
G.Saray'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Beşiktaş, Rafa Silva’yı kolay bırakmayacak! İşte yönetimin ayrılık şartları...
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
G.Saray Boey için devrede!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... 01:02
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 01:02
Daha Eski
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 01:01
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 01:01
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 01:01
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 01:01
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 01:01
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 01:01