Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, birbirinden önemli açıklamalar yaptı. İtalyan çalıştırıcı, takımdaki yükselişi şu sözlerle yorumladı: "Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok. Sadece ben değil, tek başınıza bir şansınız olmaz. Bunun üstesinden hep beraber geldik. Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Çok profesyoneller, aynı zamanda çok iyi insanlar. Türkiye'de başkan değiştikten sonra çalışmak kolay değil. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara 'Sakin olun, işinize odaklanın' dedim.

OYUNCULARLA İLGİLİ

Onlar da bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Bu çıkış aynı zamanda oyuncularla ilgili bir durum. Sahada performans gösterenler onlar. Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu. Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Oyuncuların işlerine odaklanmaları gerekiyor. Etkileri olan şeylere odaklanmaları gerekiyor. Sahayı, hava durumunu değiştiremezsiniz."

DERBİLER ÇOK ÖZEL

Domenico Tedesco, Türkiye'de çıktığı ilk derbisini kazanması ve yaklaşan Galatasaray derbisi üzerine, "Derbiler özel, çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için de derbiler çok önemli. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu" açıklamasını yaptı.

YENİ BİR DURUM YOK

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un affedilme gibi bir durumu olmadığını belirten Tedesco, "Yeni durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Kazanmaya başladık ve o zaman modumuz yukarı çıktı" dedi.

ÇOK MUTLUYUM

Başkan Sadettin Saran'la aralarının iyi olduğunu belirten teknik direktör Tedesco, "Yönetimden çok mutluyum. Beni Ali Koç buraya getirdi, ona minnettarım ama yeni başkanla da çok keyif alıyorum gerçekten. Net ve dürüst bir insan. Başkanla güvene dayalı bir ilişkimiz var. Her şeyi açık şekilde konuşuyoruz, bu durumdan minnettarım" dedi.

FORVET PROBLEMİMİZ YOK

Domenico Tedesco: "Kesinlikle bir forvet problemimiz yok. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri farklı oyuncular. Youssef makine gibi baskı yapıyor. Kontra baskı yapıyor. Bunun yanında şimdiye kadar 6 golü var ve bu hiç kötü değil. Talisca daha az süre aldı ama 5 golü var. Bence bu noktada hiç problemimiz yok. "

20

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan En- Nesyri, 7 gol atarken, 1 defa da asist yaptı.

4-4-2 OPSİYON

Saha içinde dizilimini değiştirebileceğinin sinyalini veren İtalyan çalıştırıcı, "Plzen maçında çift oynadığımızda bu da bizim için opsiyondu. Jhon geri dönüyor. Bazı maçlarda farklı opsiyonlar olabilir. 4-3-3 bize ne kadar pozitif gelse de bazen 4-4-2 de bir opsiyon bizim için" açıklamasını yaptı.

OOSTERWOLDE AKILLI

Çaykur Rizespor maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak Oosterwolde'nin Galatasaray maçını kaçırma ihtimali olduğunu vurgulayan Tedesco, "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu" dedi.

GÜCE İHTİYACIMIZ VAR

Oyun anlayışının fiziksel güç gerektirdiğini belirten İtalyan teknik adam, "Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün. Her zaman oynama potansiyeli olan 15 oyuncuyla maç maç devam etmeliyiz" şeklihde konuştu.

ARKAYA KOŞULAR ATMALI

Dorgeles Nene hakkında konuşan Tedesco, "Açık olalım birebir oynayan oyuncumuz yok. Sadece Nene değil Kerem de birebir oyuncusu değil. Farklı özellikleri var bence. Nene'nin daha arkaya koşuları yapması gerekiyor, o kalitesi var. Avusturya'da böyle çok gol attı ama onun asıl kalitesi verkaç özelliği" dedi.

NEDEN G.SARAY MAÇINA ODAKLANALIM

Tedesco: "Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Çaykur Rizespor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var. Ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz."