Takımın performansı iyi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, takımın iyi bir performans ortaya koyduğunu ve ilerleyen zaman da çok daha iyi olacağını söyledi: "Hocamızla her gün 5-6 saat konuşuyoruz. Neredeyse tüm gün beraberiz. Aynı yerde oturuyoruz. Yapacak bir şeyimiz varsa kendi içimizde yapıyoruz. Takım şu an çok iyi performans sergiliyor. Ben Leverkusen'de sportif direktör yoktu, 2 CEO vardı. Biri finans biri de spor alanındaydı. Onların altında ben çalışıyordum. İkimiz beraber kadro planlamasını yaptık ve orada namağlup şampiyon olduk. Buraya geldiğimde çaycı, emlakçı yaptılar. Takım iyi gidiyor. Önceden kadro kötüydü doğru çıkmadı. Antrenör kötüydü sonra o da iyi oldu. Bu rolde bazen konuşmak lazım ama ben daha fazla çalışmayı seviyorum. Başkan çok pozitif biri, buna ihtiyacımız vardı. Negatif sonuçlardan dolayı bize güvendi, takıma enerji verdi. Çok iyi kararlar verdi. Yakın şekilde çalışıyoruz."