CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi!

Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi!

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Merih Demiral için flaş bir detay ortaya çıktı. Milli futbolcu için mevcut maaşı üzerine yapılan teklif sonrası sarı lacivertliler beklemeye geçti. İşte Merih Demiral gelişmesi... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 09:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi!

Al Ahli, Merih Demiral ile yola devam etmek istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun 12 milyon Euro net maaşı var ve aynı rakam üzerinden milli yıldıza teklif yaptılar.

Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi!

Merih'in temsilcileriyle yapılan görüşmelerde 10 konu varsa 5-6'sında anlaşma sağlandı ancak henüz imza atılmadı.

Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi!

Görüşmeleri İspanya ve İtalya'dan bazı kulüpler de takip ediyor fakat Merih cephesi, şu anda Al Ahli ile masada olduğu için bu takımlara dönüş yapılmadı. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar 09:14
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55