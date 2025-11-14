Merih Demiral için flaş Fenerbahçe gelişmesi!

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Merih Demiral için flaş bir detay ortaya çıktı. Milli futbolcu için mevcut maaşı üzerine yapılan teklif sonrası sarı lacivertliler beklemeye geçti. İşte Merih Demiral gelişmesi... FB SPOR HABERLERİ
Al Ahli, Merih Demiral ile yola devam etmek istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun 12 milyon Euro net maaşı var ve aynı rakam üzerinden milli yıldıza teklif yaptılar.
Merih'in temsilcileriyle yapılan görüşmelerde 10 konu varsa 5-6'sında anlaşma sağlandı ancak henüz imza atılmadı.
Görüşmeleri İspanya ve İtalya'dan bazı kulüpler de takip ediyor fakat Merih cephesi, şu anda Al Ahli ile masada olduğu için bu takımlara dönüş yapılmadı. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor.
