CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Başkan Saran'ın etkisi

Başkan Saran'ın etkisi

Fenerbahçeli yönetici Cem Ciritci, “Başkandan gelen pozitif etki yayılıyor. Samandıra’daki ortamın değişmesi, sporcuların birbirlerine tutunması, Tedesco’yu sahiplenmeleri şaşırtıcı gelmiyor” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Saran'ın etkisi

Fenerbahçe Beko'nun Almanya'nın Münih kentinde İsrail takımları Maccabi ve Hapoel ile oynayacağı maçlar için Münih'e gelen yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, AA'ya konuştu. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile aradaki puan farkının 1'e inmesiyle ilgili de konuşan Ciritci, "Hedefimiz Çaykur Rize ve Galatasaray maçlarını kazanmak. İnancımız tam. İlk yarıyı lider tamamlayacağımızı öngörüyorum. Takımda kardeşlik, bütünlük ve beraberlik havası var" ifadelerini kullandı.

DAHA GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

Başkan Sadettin Saran'ın pozitif etkisine vurgu yapan sarı-lacivertli idareci, "Bunu başkanımız seçimden önce de söylüyordu. Bunun lafta değil, icraatta olduğunu görüyoruz. Başkandan gelen pozitif etki herkese yayılıyor. Samandıra'daki ortamın değişmesi, sporcuların birbirlerine tutunması, Tedesco'yu sahiplenmeleri bize şaşırtıcı gelmiyor, bunun olacağını öngörüyorduk. Bu durum da umut verici. Fenerbahçe'yi daha güzel günler bekliyor" diye konuştu.

1 NUMARA OLACAĞIZ

Basketboldan sorumlu olan yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, "Geçen sezonki süreçlerden geçiyoruz. Ayrılan 5 oyuncu var, yerine gelen 4 oyuncu var. Bunların 3'ü ABD'li ve gelir gelmez sakatlık yaşadılar. Jantunen de Avrupa Şampiyonası'ndan çıkıp geldi. Hocamızın taktiklerine ve antrenman metotlarına yeni yeni adapte oluyorlar. Bu uyumu yakaladıklarında biz yine Dörtlü Final'in ve ligin 1 numaralı adayı olacağız" açıklamasında bulundu

TRANSFER MESAJI

Transfer çalışmalarına değinen Cem Ciritci, "Biraz daha sabır istiyoruz. Geçen sene de bu takım aynı süreçlerden geçti. Gerekli takviyeler için hocamızla her gün görüşüyoruz. Uygun gördüğü durumda da yerine getirmeye hazırız. İnşallah yakında da daha iyi sonuçlara imza atacağız" diye konuştu.

BİZ DOĞRUDAN YANAYIZ

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen hakemler ve futbolcularla ilgili konuşan Cem Ciritci, şunları söyledi: "Detaylarını çok bilmiyoruz. Soruşturmalar devam ediyor, bir şey söylemek doğru olmaz. Biz her zaman doğrudan yanayız, kim haklıysa ya da kim haksızsa ortaya çıksın. Adalet karşısında buna cevap verilmesi gerekiyorsa, bu konudaki kişiler adalet karşısında ya aklanırlar ya da suçlanırlar. Tabii ki hem basketbolda hem futbolda temiz bir lig istiyoruz."

JASIKEVICIUS'A SÖZLEŞME

Cem Ciritci, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesiyle ilgili de şunları söyledi: "Hocamızdan çok memnunuz. Gerek karakteri gerek sahadaki hırsı, oyuncular ve taraftar üzerindeki etkisi bizce çok uyumlu. Çok memnunuz ve uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Maç programları çok yoğun olduğu için görüşmelerimiz biraz ağır ilerliyor. Ama bir sıkıntı yok. Ümit ediyorum ki aralık ayı gibi inşallah hallederiz."

F.Bahçe'den savunmaya Alaba hamlesi!
Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 07:42
Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! 07:16
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Daha Eski
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 00:32
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 00:32